Reprise du championnat de hockey sur glace

Le championnat de Swiss League, ex-Ligue nationale B, prend son envol ce week-end. Il n'y a plus que deux clubs romands engagés, le HC Ajoie et le HC La Chaux-de-Fonds. L'attractivité du championnat en souffre, du moins pour les fans de l’Arc jurassien, sa formule est aussi discutable entre répétition de derbies et championnat à deux vitesses. On en parle en compagnie de deux figures emblématiques du hockey de la région, Steven Barras et Steve Pochon.

Et puis on n'oublie pas non plus le HC Bienne, l’ancien arbitre professionnel et désormais consultant spécialisé, Stéphane Rochette donne son point de vue sur le club Seelandais.