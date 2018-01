Petite balle jaune et anneaux olympiques

328 médailles : c'est le bilan de la Suisse en cent vingt ans d'histoire olympique. Ces 328 médailles ont été compilées dans un livre du journaliste jurassien Alain Meury. Il s’intitule « Les Suisses aux Jeux olympiques, 1896 – 2016. Légendes et histoires ». Alain Meury est notre invitée pour en parler, à un peu moins d’un mois du début des prochains JO de PyeongChang.

Et on évoque aussi la première levée du Grand Chelem. C’est l’Open d’Australie qui commence lundi à Melbourne. Ce tournoi de tennis se jouera sans plusieurs stars. Roger Federer quant à lui partira à la conquête d’un 20e titre majeur. Analyse avec les anciens joueurs professionnels, Alexandre Strambini et Marc Rosset.