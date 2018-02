On prend la trace...

Dario Cologna est devenu champion olympique du 15 kilomètres ce vendredi à PyeongChang. La première médaille d’or helvétique de ces Jeux provient ainsi du ski de fond. Et non du ski alpin. Dario Cologna a ainsi le mérite de propulser son sport sur le devant de la scène.

Dans l’arc jurassien, le ski de fond dispose d’une belle tradition également, même si le nombre de compétiteurs diminuent drastiquement et que peu de club travaille pour la relève. En revanche, c’est devenu une activité de loisirs très prisée.

Et puis en seconde partie d'émission, départ pour l'Amérique du nord. Les All Star Games de la NBA ont lieu de ce soir à dimanche du coté de Los Angeles on en parle avec le journaliste spécialisé Bastien Fontanieux.