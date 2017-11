Objectif : sommet !

Tous nos invités ont ce point en commun, ils visent le sommet !

En première partie d'émission, on revient sur les exploits du HC Ajoie et du HC Bienne. Les deux clubs se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de Suisse de hockey sur glace mardi. On en parle avec Gary Sheehan, entraineur du HCA, et Martin Steinegger, directeur sportif du HC Bienne.

De la glace on passe à la neige en seconde partie d'émission avec Marianne Fatton et Florence Buchs. Les deux Neuchâteloises brillent en ski-alpinisme, discipline en plein "boom".