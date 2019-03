Les play-off de volleyball, les Universiades d'hiver et la Formule 1

C’est parti pour les play-off de volleyball. Le NUC et le Volleyball Franches-Montagnes entament leur quart de finale de Ligue A samedi. On évoque ces séries finales dans Cap Sport, mais aussi le futur du championnat avec les arrivées possibles de Val-de-Travers et Toggenburg, tout cela avec la présidente du NUC Jo Gutknecht et le manager du VFM Benoît Gogniat.

On se plonge ensuite dans les souvenirs tout frais de deux participants aux Universiades d’hiver. La 29e édition a pris fin mardi en Russie. Quelle ambiance sur place ? Quelles expériences pour les sportifs ? Réponse en 2e partie d’émission.

Cap sur la Formule 1 enfin avec notre expert maison François Comte. A quoi faut-il s’attendre pour cette nouvelle saison ? Qui sont les favoris ? Et que faut-il penser des nouveautés dans le règlement ? François Comte nous dit tout dans Cap Sport.