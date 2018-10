Les nouvelles ambitions d'Alan Roura

Cap sport largue les amarres pour une émission spéciale Alan Roura. Le jeune navigateur suisse de 25 ans prend le départ de la Route du Rhum dans trois semaines à Saint-Malo.

Alan Roura, on le rappelle, a fait son entrée dans le cercle fermé des marins ayant pris part au Vendée Globe. Il est pour l'heure le plus jeune marin de l’histoire à s'être engagé dans cette course de l’extrême autour du monde, sans escale et sans assistance. Et autant dire que le skipper de La Fabrique n’a pas fait de la figuration. Il a terminé à la 12e place sur 29 concurrents ayant pris le départ.

Depuis, Alan Roura a renforcé son équipe et fait l’acquisition d’un nouveau bateau. Auréolé de son succès, le skipper n’a pas perdu de temps. Ces deux années lui ont permis de franchir un nouveau palier, d’acquérir une nouvelle stature. Il ne cache pas ses ambitions et compte beaucoup sur sa nouvelle bête de course pour jouer les premiers rôles.

Nous l’avons rencontré le mois dernier en Bretagne, à La Base de Lorient. L’occasion de tester avec lui son nouveau bateau, l'Imoca La Fabrique version 2.0. Une véritable Formule 1 des mers de 60 pieds, soit plus de 18 mètres de long.