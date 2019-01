Les arbitres et le tennis à l’honneur

Cap Sport met l’arbitrage à l’honneur à l’occasion de la « week of the referee ». Cette semaine des arbitres est organisée par quatre fédérations suisses de sports en salle. Sébastien Clivaz, patron des arbitres de Swiss Basketball évoque les relations parfois tendues sur le parquet entre les hommes en noir et les coaches ou joueurs.

En plein Open d’Australie, impossible de passer à côté du tennis, on ira à Melbourne pour faire un point sur les Suisses à l’Open d’Australie.

Et Cap Sport reçoit peut-être la Timéa Bacsinszky de demain... C’est une Jurassienne, elle s’appelle Jéhanne Erard et a été sacrée la semaine passée championne suisse de tennis en catégorie moins de 12 ans. Cette graine de championne est accompagnée de son entraîneur Julien Gunziger.