Les Mondiaux de ski et d'unihockey et l'essor du MMA

Cap Sport se met en mode combat. Le combat pour décrocher des médailles aux championnats du monde de ski alpin tout d’abord. Alors que les Mondiaux d’Are touchent à leur fin, on dresse un premier bilan de ces joutes avec notre envoyé spécial sur place.

Le combat pour organiser une compétition mondial dans l’Arc jurassien ensuite. On fait le point sur les préparatifs des championnats du monde féminin d’unihockey. Ils se tiendront en décembre à Neuchâtel et le tirage au sort des groupes a été effectué cette semaine.

Et le combat sur un ring enfin. Alors que le Lions Fighting Championship va vivre sa 8e édition samedi à Neuchâtel, on se penche sur la pratique du MMA, les arts martiaux mixtes, dans la région. Sport de combat ultime, il peut choquer et heurter certaines sensibilités. Comment protéger la jeunesse et accompagner l’essor de cette discipline ? Réponse avec l’ancien combattant professionnel Nelson Carvalho. /msc