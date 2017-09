Le retour des Jedis !

On parle de retours cette semaine dans Cap sport...

Tout d'abord du retour du championnat de ligue nationale A de Basketball, avec nos trois invités:Nicolas Pérot, entraîneur-assistant du BC Boncourt, Patrick Cossettini, vice-président d’Union Neuchâtel et Valentin Wegmann, responsable des compétitions à Swiss Basketball. On évoquera aussi le basketball féminin, moins présent dans la région, avec le président de l'ACNBA, association neuchâteloise de basketball : Pierre-Yves Dick.

Retour aussi pour le neuchâtelois Denis Oswald, à la commission exécutive du CIO. Il avait déjà occupé ce poste de 2000 à 2012. Alizée Liechti l'a rencontré.