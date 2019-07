Le Tour de France, règles & VAR et Gaëtan Haas

Pour la dernière de Cap Sport, le Tour de France est au menu. La grande boucle part ce samedi. Vous espérez moins vous ennuyer que les années précédentes ? Ce n’est pas impossible. Sans Christopher Froome, avec un tenant du titre Geraint Thomas qui n’a pas connu une préparation idéale, l’édition 2019 pourrait être assez ouverte. On va faire le tour des favoris avec l’ancien cycliste français Christophe Moreau qui connaît bien ces routes de l’hexagone.

On va aussi réviser nos règles du football parce qu’il y a eu quelques changements, et pas des moindres, cet été. Sans oublier que la VAR débarque en Super League cette saison, on l’évoquera avec l’arbitre neuchâtelois et international suisse Lionel Tschudi.

Un futur joueur de NHL sera également dans Cap Sport. L’attaquant suisse Gaëtan Haas a signé aux Edmonton Oilers cette semaine, il quittera donc le CP Berne. L’ancien Biennois nous a accordé une interview.