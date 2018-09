La retraite de Jonas Fringeli et la nouvelle saison de National League

On chausse les pointes et les patins à glace dans ce numéro de Cap Sport. L’émission sportive de la rédaction accueille Jonas Fringeli. Le décathlonien vient d’annoncer sa fin de carrière. Le Jurassien est le meilleur spécialiste des épreuves combinées en Suisse avec dix titres à son actif. Retour sur sa carrière et le développement de son sport.

Et on se plonge aussi dans le nouveau championnat de National League de hockey sur glace. La saison s’ouvre ce week-end. Onze équipes veulent faire tomber le champion Zurich de son piédestal. Le HC Bienne cherchera à confirmer son excellent dernier hiver. A quoi s’attendre pour cette nouvelle saison ? Décryptage avec l’ancien arbitre Stéphane Rochette et notre consultant Christophe Wahl.