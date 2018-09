La rentrée de la Nati, les Mondiaux de VTT et la lutte au féminin

C’est l’heure de la rentrée pour la Nati. L’équipe de Suisse de football va chausser les crampons ce week-end pour la première fois après la Coupe du monde disputée cet été en Russie. Cap Sport vous propose de faire le point sur l’automne de la troupe de Vladimir Petkovic.

Notre émission sportive partira également dans les Grisons. Les championnats du monde de VTT se tiennent à Lenzerheide jusqu’à dimanche. On se plongera dans l’ambiance de ces Mondiaux.

Et on terminera l’émission dans un rond de sciure. La fête fédérale de lutte féminine, c’est samedi dans le Jura bernois, à Court. La lutte, un sport qui n’est pas exclusivement réservé aux hommes donc. On en parle dans Cap Sport.