La finale de la Nati et la Route du Rhum

Cap Sport chausse les crampons et prend le large. On vous emmène sur les pelouses de la Ligue des Nations avec l’équipe de Suisse de football. La Nati joue son dernier match dimanche face à la Belgique. Il s’agit d’une véritable finale de groupe pour accéder au tour suivant. Quelles sont les chances de la sélection de Vladimir Petkovic ? Quel choix doit-il opérer pour gagner ? On dissèque ces thématiques avec Bertrand Choffat, ancien directeur technique de l’Association de Football Berne/Jura et ancien entraîneur-assistant des sélections nationales de jeunes, ainsi qu’avec notre journaliste Michel Leoni.

Cap Sport met aussi le cap sur la traversée de l’Atlantique. La Route du Rhum a connu un épilogue à suspense avec la victoire de Francis Joyon pour sept petites minutes après une semaine de navigation. Le marin français a établi un nouveau record de l’épreuve en mettant à peine plus de sept jours. Retour sur cet exploit et ceux qu’il appelle avec le navigateur de La Neuveville Yann Burkhalter.