La Coupe du monde féminine, la Ligue des Nations et Roland-Garros

Le football se conjugue de plus en plus au féminin. La Coupe du monde des dames démarre vendredi en France. Ce sera sans la Suisse qui a échoué en barrage. Mais l’événement pourrait tout de même permettre de développer encore la pratique du football chez les filles dans notre pays. On en parle dans Cap Sport avec le préparateur physique de la Nati féminine, le Jurassien Michel Kohler, et avec l’ancienne capitaine de l’équipe de Suisse, Caroline Abbé, désormais employé de l’ASF dans le secteur du football féminin.

Focus ensuite sur la phase finale de la Ligue des Nations au Portugal. L’équipe de Suisse masculine, cette fois-ci, se frotte à trois grandes nations du football européen jusqu’à dimanche. Prise de température auprès de la Nati avec notre envoyé spécial à Porto, Julien Trachsel.

Et on met le cap sur Roland-Garros pour terminer ce Cap Sport avec le parcours de Roger Federer, mais aussi le bilan des Suisses engagés avec notre envoyé spécial à Paris, Mathieu Germanier.