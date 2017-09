L'avenir du cyclisme dans l'Arc jurassien

Ils se nomment Valère Thiébaud, Yannis Voisard, Alexandre Balmer, Anthony Rappo, ou encore Justin et Aurèle Paroz. Ils sont âgés entre 17 et 22 ans : Le cyclisme de l’arc jurassien n’a pas peut-être jamais autant disposé de jeunes coureurs talentueux à même de prétendre devenir un jour professionnel. C’est leur rêve et ils se consacrent entièrement à leur passion. Mais les filières de formation disparaissent en Suisse et l’accès aux courses du World Tour devient de plus en plus difficile.