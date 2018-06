Le ciel de l’Arc jurassien va se colorer de parapentes ce week-end, avec l'édition 2018 de la Jura'ltitude. On parle de cette course d’orientation entre marche et vol en parapente avec Frédéric Lovis, fondateur d’une école de parapente dans le Jura, et Hans Bollinger, ancien champion du monde.

En seconde partie, retour sur l' "affaire Chris Froome" qui attise les tensions à quelques semaines du départ du Tour de France. L’ancien champion du cyclisme mondiale Bernard Hinault appelle à une grève du peloton... On en débat avec notre consultant, l'ex-cycliste professionel, Christophe Moreau.