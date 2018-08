Football et trail

Cap Sports s'intéresse à l'iniative originale, et même peut-être inédite, de l'ASi Audax Friul. Le comité de ce club de 2e ligue neuchâteloise est formé de sept joueurs de la première équipe. Focus également sur la rencontre de Super League entre Young Boys et Neuchâtel Xamax FCS.

La seconde partie d'émission est consacrée à la course à pied et plus particulièrement aux trails. Ces ultramarathons se multiplient et attirent de plus en plus d'adeptes, amoureux de courir ou marcher si nécessaire, par monts et par vaux.