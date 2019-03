Football et plongée

C’est une émission entre terre et mer qu’on vous a concoctés ce vendredi. Ou plutôt entre terrain et lac… Cap Sport attrapera tout d’abord le ballon rond et prendra la direction de la Géorgie. Nous nous entretiendrons avec notre confrère de la RTS, Joël Robert, qui suit l’équipe de Suisse. La Nati joue demain à Tbilissi son premier match de la campagne des qualifications pour l’Euro 2020. Toujours avec une conduite de balle fluide, place à la rencontre du jour. Elle a eu lieu avec Basile Boli, défenseur de l’équipe de France et buteur, notamment, en finale de la Ligue des Champions en 93 avec Marseille. Et puis, on changera complètement de registre. On parlera de plongée avec le club de la Bulle, actif à Delémont et à Moutier. Deux de ses membres nous parleront de cette pratique dans la région. /mle