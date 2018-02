Football américain et hockey sur glace !

Alors que la National League s’apprête à se mettre en pause olympique, que la Swiss League vit sa dernière ligne droite avant les play-offs, le championnat régulier de MySports League, lui, touche à sa fin ce week-end. L’occasion de tirer le bilan de la première saison de cette nouvelle troisième division helvétique, en compagnie du président du HC Université Neuchâtel, Grégoire Matthey.

Et puis ce week-end c’est également le Super Bowl, la finale du championnat de football américain. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre affrontent les Eagles de Philadelphie dans la nuit de dimanche à lundi, dans ce qui est chaque année l’un des événements sportifs les plus suivi au monde. Présentation de la rencontre et de ce sport parfois un peu méconnu sous nos latitudes avec deux membres de l’équipe des Knights de Neuchâtel.