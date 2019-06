Fête fédérale de gymnastique, Dimitriathlon et Formule E

C’est le plus grand rendez-vous de sport de masse en Suisse. La Fête fédérale de gymnastique vit sa 76e édition jusqu’à dimanche à Aarau. Cap Sport prend la température avec la gymnaste jurassienne Léa Jeambrun qui s’y est illustrée en signant un 10 lors de son programme sans engin à main. On évoquera également les retombées d’un tel événement pour la gymnastique avec Martine Jacot, la présidente du comité technique de l’Union Romande de Gymnastique.

Cap ensuite sur un projet un peu fou, celui de Dimitri Egger. Le Vaudois s’est lancé le défi de réaliser un Ironman dans chaque canton du pays. Il veut ainsi récolter des fonds en faveur de la Ligue contre le cancer. Sa 11e étape fait halte ce samedi dans le Jura.

Et direction Berne pour terminer ce Cap Sport. La capitale fédérale accueille un E-Prix samedi, comprenez un Grand Prix de Formule électrique. Le succès populaire est au rendez-vous, plus de 120'000 personnes assisteront à l’événement. On décrypte ce phénomène avec le journaliste spécialisée Jérôme Beuchat.