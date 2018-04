Du cyclisme et du hockey sur glace !

On profite des belles conditions pour sortir le bicycle ! La première partie d’émission du jour est consacrée au passage du Tour de Romandie dans notre région la semaine prochaine. Après Neuchâtel en 2014, St-Imier, Moutier et Porrentruy et La Neuveville en 2015 puis La Chaux-de-Fonds en 2016, c’est au tour de Delémont d’accueillir la caravane de la boucle romande pour une arrivée mercredi et un départ jeudi.

En deuxième partie, on parle hockey sur glace. Si en Suisse la saison touche gentiment à sa fin, outre-atlantique, en NHL, les play-offs viennent tout juste de débuter. Une première expérience pour la perle du hockey helvétique Nico Hischier, engagé avec son équipe des New Jersey Devils.

Son agent, le Jurassien Gaëtan Voisard est sur place. Il est en direct avec nous dans la deuxième partie de notre rendez-vous.

Emission à écouter ci-dessous :