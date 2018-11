Deutschland Cup, Roger Federer et Lara Gut

Cap sport s’intéresse au retour à la compétition de l’équipe de Suisse de hockey sur glace, vice-championne du monde en mai dernier, avec notre consultant Christophe Wahl et Stéphane Rochette. L'ancien joueur de tennis Alexandre Strambini analyse le retour de Roger Federer au premier plan après sa victoire à Bâle et les ambitions pour la suite. Mathieu Schaffner de la rédaction des sports commente la première de Lara Gut sur grand écran dans le documentaire « Looking for sunshine ».