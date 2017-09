De la fraîcheur de la neige à la sueur du ring !

Cap Sport va sauter de la piste au ring… On va tout d’abord s’intéresser à la reprise du ski alpin qui aura lieu dans un mois à Sölden. Les meilleurs athlètes du pays sont en pleine préparation et nous feront part de leurs ambitions.

En deuxième mi-temps on enfile aussi les gants, mais pas pour se protéger du froid, pour monter sur le ring. La compétition de boxe : « King of the Ring » se tient samedi 30 septembre à Porrentruy. Onze combats sont au programme, dont 3 duels féminins. Huit boxeurs de la région seront en lice, parmi eux, Juliana Moll. La Jurassienne grimpera sur le ring pour la première fois en compétition. Rencontre.