De boxe, de ski alpin et de cyclocross

C’est un coup bas pour les amoureux du noble art : la boxe est menacée d’exclusion du programme olympique, dès 2020 à Tokyo. Et pourtant, ce sport figurait déjà au programme des Jeux de l’Antiquité. Ancien commentateur à la RTS, spécialisé dans le cyclisme et la boxe, Bertrand Duboux défend la cause d’un sport de combat traditionnel, desservi par sa crédibilité parfois douteuse.

Mathieu Schaffner, lui, est notre envoyé spécial à St-Moritz. Il suit les compétitions de la Coupe du monde féminine de ski alpin, soit un Super-G samedi et un slalom parallèle dimanche.

En dernière partie d’émission, focus sur le cyclocross, en marge des championnats romands, samedi à Porrentruy, à l’enseigne du cyclocross des Princes-Evêques : une discipline cycliste hivernale qui se perd mais qui compte toujours ses passionnés.