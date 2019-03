De Glasgow à l’Arc jurassien, en passant par Krasnoïarsk

Cap Sport vous emmène en voyage ce vendredi. Direction Glasgow en Ecosse pour les Championnats d’Europe d’athlétisme en salle avec nos deux athlètes régionales Fanette Humair et Rachel Pellaud. Elles sont en lice pour le relais 4x400m dimanche. Elles nous ont confié leurs appréhensions et leurs ambitions juste avant leur départ. On ira ensuite à Krasnoïarsk en Sibérie pour les Universiades d’hiver, l’équivalent des Jeux Olympiques d’hiver pour les universitaires. Lise Neukomm des Ladies du HC Tramelan y participe avec l’équipe de Suisse féminine de hockey sur glace, elle nous racontera ce rêve de petite fille qui se réalise. Et on reviendra quand même un peu chez nous, dans l’Arc jurassien, pour évoquer la reprise de la 1re Ligue de football avec notre consultant Cyrille Maillard. Le FC Bienne et les SR Delémont tenteront de jouer les premiers rôles tandis que le FC Bassecourt essaiera de sauver sa peau ! /jpi