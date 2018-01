Cyclisme et rallye automobile

La saison de cyclisme promet des étincelles et Cap Sport vous en dévoile les contours. Elle a commencé il y a quelques jours en Australie, avec le Tour Down Under. Secoué par l’affaire Chris Froome, le monde de la petite reine s’apprête à vivre une année 2018 riche, avec un Tour de France spectaculaire et innovant, des championnats du monde animés à Innsbruck, en Autriche, et surtout un Tour de Romandie qui fera escale dans la région au mois d’avril. Présentation de cette nouvelle saison avec notre consultant et ancien champion Christophe Moreau.

Et puis dans la deuxième partie, rencontre avec Olivier Burri. Le pilote Prévôtois s'apprête à dispuster son 20e Rallye de Monte-Carlo. Il nous livrera quelques anecdotes croustillantes.