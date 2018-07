Cyclisme et hommage

L’actualité sportive de l’été : c’est actuellement la Coupe du monde de football certes, mais aussi et chaque année le cyclisme : le Tour de France démarre demain en Vendée. Le vélo tient la une aujourd’hui dans Cap sport avec un grand angle sur deux cyclistes de la région qui aspirent à devenir professionnel : Anthony Rappo champion de Suisse élites et Alexandre Balmer, champion de Suisse juniors. Un talent à ne pas brûler.

Mais avant d’évoquer le cyclisme, hommage au mythique président de Neuchâtel Xamax, Gilbert Facchinetti, qui s’est éteint durant la nuit dernière. Nous écouterons à ce propos les témoignages de deux figures marquantes de l’époque, l’entraîneur Gilbert Gress et le capitaine Philippe Perret.