Course de chiens de traîneaux et tennis

L’air du grand Nord souffle sur les Franches-Montagnes. La course des chiens de traîneaux a lieu ce week-end avec comme centre névralgique Saignelégier. Plus de 100 mushers sont attendus avec un total de 800 chiens sur les tracés taignons. Une des participantes, Danièle Tock, des Reussilles, nous explique comment on se prépare à ce genre d’événements.

Dans la 2e partie, nous évoquerons l’Open d’Australie avec deux spécialistes tennis. Notre journaliste Emilie Muhmenthaler et l’envoyé spécial de la RTS à Melbourne, Bernardin Allemann. Nous analyserons la quinzaine australienne dans la seconde partie de notre émission. /mle