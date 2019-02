Coup d’envoi des play-off de Swiss League et Bowling !

Emission spéciale ce vendredi, en direct de la patinoire du Voyeboeuf à Porrentruy à l’occasion du coup d’envoi des play-off de Swiss League de hockey sur glace ! Cap Sport lance la grande bagarre avec les premières manches des quarts de finale. HC Ajoie-Thurgovie, HC La Chaux-de-Fonds - Zoug Academy, on vous dira tout ce qu’il faut savoir sur ces play-off… et on tentera d’évaluer les chances de nos deux équipes régionales de rafler le titre.

Du monde des pros du hockey, on passera à celui des écoliers avec la finale nationale du Postfinance Trophy qui a lieu dimanche à St-Imier à la Clientis Arena. Ludovic Barras, président du club, nous présentera cette journée qui s'annonce mémorable pour une ribambelle de bambins.

On laissera un peu le puck pour parler Bowling, ce sera avec Grégory Chopard de Malleray. Champion jurassien, champion romand, il tentera de devenir champion de Suisse ce week-end à l’occasion des championnats nationaux. /jpi