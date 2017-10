Coup d'envoi de la saison de Ligue A féminine de volleyball

Le moment est venu de monter au filet. La saison de volleyball s'ouvre ce week-end. Deux clubs de l'arc jurassien évoluent – et s'illustrent - en Ligue A féminine : le VFM et le NUC. Deux clubs qui ont résolument choisi cette saison de miser sur un effectif à visage helvétique, contrairement à la majorité des autres équipes. On en parle aujourd'hui dans Cap sports en compagnie de la présidente du NUC, Joe Gutknecht, et de Pascal Steiner, co-manager du VFM.

Miser sur les joueuses suisses peut faire progresser le volleyball helvétique : Celui-ci n'a pas souvent droit au chapitre sur la scène internationale. Anne-Sylvie Monnet, directrice technique à Swiss Volley, nous livre aussi son point de vue.