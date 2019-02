Commotions dans le sport et ski alpin

Les blessures au cerveau demeurent un fléau dans certains sports. Les commotions cérébrales sont répandues dans le hockey sur glace, mais aussi dans le rugby, la boxe ou encore le football américain. Certains chocs peuvent entraîner des blessures encore plus graves et parfois même la mort. On en parle avec un neurologue.

Direction ensuite la Suède et Are où se déroulent les Championnats du monde de ski alpin. Wendy Holdener a conservé son titre mondial en combiné aujourd’hui. Nous serons en direct d’Are avec notre envoyé spécial Hugo da Custodia. /mle