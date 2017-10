Cap sport court, vers la NHL et vers Münich

Une première partie d'émission nous emmène en Amérique du nord, ou presque, puisqu'on va parler de NHL. Le prestigieux championnat nord-américain a démarré cette semaine et cette ligue fait rêver les jeunes joueurs suisses. Pour en savoir plus, on recevra Gaëtan Voisard, agent de joueur, notamment d'un certain: Nico Hischier, 1er choix de la draft cette année, et qui va disputer demain son premier match avec New Jersey…

Et puis on enlèvera les patins pour chausser les baskets… Direction La Bavière pour le marathon de Münich qui aura lieu dimanche. Fanny Meier, une jurassienne, va y participer en collaboration avec la fondation suisse de cardiologie pour récolter de l’argent. Elle sera avec nous pour nous raconter son histoire et ce qui l’a poussé à relever ce défi.