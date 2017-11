Bitume et tatami

Cap Sport s'interesse cette semaine au judo, en marge des championnats suisses individuels qui se tiennent ce week-end à Neuchâtel. Pascal Domont, président de l’Association jurassienne de judo et de Stéphane Guye, directeur technique du JC Cortaillod-Neuchâtel nous dressent le portrait actuel de la discipline dans la région.

Changement de cap dans la seconde partie d’émission. Il est question de moto. Tom Lüthi roulera en moto Grand Prix, la catégorie reine, la saison prochaine. Une promotion pour le pilote bernois et l’ensemble du sport motorisé helvétique. Jacques Cornu, l’ancien champion neuchâtelois, et Jean-Claude Schertenleib, journaliste spécialisé nous en disent plus.