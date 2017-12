Le ballon rond est à l’honneur de ce numéro de Cap Sport. Le FC Bâle s’est qualifié cette semaine pour les huitièmes de finale de la Ligue de Champions, et ce pour la troisième fois de son histoire. On revient sur cette performance qui titille l’exploit, on entendra Marco Streller et Raphaël Wicky, respectivement directeur sportif et entraineur du FCB, puis on analyse la performance bâloise avec notre consultant, Bertrand Choffat.

Puis en seconde partie d’émission, toujours avec le ballon au pied, on se dirige vers la Challenge League. La dernière journée avant la trêve se déroule ce week-end et le football romand est en fête; Neuchâtel Xamax FCS est bien installé en tête devant Servette. Analyse de cette première moitié de championnat avec le Servettien Steven Lang ainsi que le président de Xamax, Christian Binggeli.