Au sommet du basket

Les basketteurs tiennent la corde ce vendredi dans Cap Sport, le magazine hebdomadaire de la rédaction sportive. La saison de basketball entre dans sa phase décisive, les play-off donc, à tous les niveaux de compétition. De la 1re Ligue nationale à la NBA, la prestigieuse ligue professionnelle nord-américaine.

Le final four de 1re Ligue a lieu à la salle de La Riveraine, samedi 4 et dimanche 5 mai à Neuchâtel. Val-de-Ruz Basket et les M23 d’Union Neuchâtel sont de la partie. L’ascension en Ligue B est à portée de paniers. Mais elle n’est pas forcément désirée. A un tout autre niveau, Cap sport se penche sur l’évolution du championnat de la NBA où les joueurs venus d'ailleurs, européens ou africains, s'affirment de plus en plus. Le basket s’universalise, même si en Suisse, il ne progresse guère. Coup de projecteur avec un passionné de la NBA.