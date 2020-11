Gratin de quinoa et poireaux

Pour 4 personnes

200 gr de quinoa

5 dl de bouillon

4 petits poireaux verts

Fromage râpé

1 dl de demi-crème

1 cas d’huile

Un peu de beurre

Sel, poivre, muscade

Commencer par laver le quinoa à l’eau froide. Faire chauffer l’huile dans une poêle et y faire revenir rapidement le quinoa, ajouter le bouillon. Porter à ébullition, puis baisser le feu et laisser le quinoa absorber tout le liquide, il faut compter 15 à 20 minutes. Pendant ce temps, laver les poireaux, les couper en lanières et les faire fondre dans un peu de beurre. Saler et poivrer. Mélanger la crème et la noix de muscade, ajouter aux poireaux. Une fois le quinoa cuit, le mettre dans un plat à gratin, ajouter les poireaux par-dessus. Répartir du fromage râpé sur le gratin. Et enfournez pour 15-20 minutes au four à 180°C. Un plat à servir avec une salade de saison!