Une incroyable carrière débutée en 1968 et la découverte de ce nouvel album « Duos », qui ont vous le rappelle est disponible depuis ce vendredi 22 novembre... Il ne manquait plus qu'une chose. Raphael ne pouvait pas s’empêcher de taquiner Julien Clerc, afin de savoir si le chanteur français était "Made in Suisse".

Et sincérement, on peut lui accorder la nationnalité hévétique dès aujourd'hui !