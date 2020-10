Croque saison: endives et graines de lin

Endives aux poires pour l’apéro

3-4 endives

3 poires

2 cas de miel

250gr de ricotta

Sel, piment d’espelette

La recette

Parer les endives et enlever les premières feuilles qui serviront pour une salade.

Détacher les feuilles en essayant de les prendre à peu près de la même taille. Dans un bol, mélanger la ricotta avec une poire épluchée et coupée en petit dés. Ajouter sel et piment, selon votre goût.

Faire chauffer le miel à feu doux dans une poêle, éplucher les poires restantes et les couper en quartiers et les cuire dans le miel. Les garder un peu fermes. Déposer une càc de ricotta épicée au milieu de chaque feuille d'endives, recouvrir avec un quartier de poire. Remettre un peu de piment. Si vous voulez ajouter un peu de croquant, prenez des noix que vous roulez dans le reste de miel, et que vous déposez à côté de la poire

Crackers aux graines

60 gr de farine

15 gr de flocons d’avoine

2 cas de graines de tournesol

2 cac de graines de lin

2 cac de graines de pavot

2 cac de graines de sésame blond

2 cac de graines de courge

1 grosse pincée de levure chimique

1 pincée de fleur de sel

1 pincée de piment d’espelette

5-6 cas d’eau

2,5 cas d’huile d’olive

La recette

Préchauffer le four à 180°. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients à la main jusqu’à obtention d’une pâte souple et un peu collante. Disposer, en les espaçant bien, des cuillers à café de pâte sur une plaque recouverte d’un papier de cuisson. Ensuite, il suffit d’aplatir avec le dos d’une cuiller afin d’obtenir des tuiles fines et irrégulières. Enfournez pour 12-15 minutes, et laissez refroidir sur la plaque avant de passer à l’apéro !