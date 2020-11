Croque saison: du bon gras!

Vinaigrette (ou mulatte en patois franc-montagnard)

Pour 4 personnes

1 cas de moutarde forte

1 cac de mayonnaise

3 cas de vinaigre de vin blanc ou de pomme

6 cas d’huile de colza

1 ou 2 échalotes

1 oignon

5 à 6 cornichons

Hacher les cornichons, l’oignon et les échalotes très finement. Dans un petit saladier, émulsionner la moutarde, la mayonnaise, le vinaigre et l’huile. Ajouter les condiments hachés et bien mélanger. Cette vinaigrette sera parfaite pour accompagner des pommes-de-terre en robe des champs !