Croque-saison: du bon grain!

Galettes de flocons d’avoine (4 pers)

130 gr de flocons d’avoine

4 dl de lait

3 œufs

80 gr de feta (ou autre fromage)

1 poignée de persil hâché

Sel, poivre

Huile pour la cuisson

La recette

Faire chauffer le lait dans une casserole. Une fois qu’il est chaud, retirer de la plaque et ajouter les flocons d’avoine, saler, poivrer, bien mélanger et laisser gonfler les flocons d’avoine. Ajouter les 3 œufs, la feta émiettée et le persil. Former des galettes que l’on fait cuire 2 minutes de chaque côté dans un poêle avec un peu d’huile. Déguster avec une salade.