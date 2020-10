Croque-saison: de la viande!

Filet de cerf, sauce aux figues

Pour 4 personnes

600-800 gr de filet de cerf

8-10 figues sèches

2,5 dl de fond de gibier

2,5 dl de porto rouge

180 gr de demi-crème pour sauce

Un peu d’huile ou de beurre pour faire revenir la viande

Sel, poivre

Préchauffer le four à 80°C. Chauffer l’huile ou le beurre dans une poêle, y faire revenir rapidement les filets entiers de cerf sur toutes les faces. Saler et poivrer la viande, la mettre dans un plat que vous glissez au four. Cuire le cerf pendant 30 à 40 minutes. La viande peut ensuite patienter au four à 60°C. Pendant la cuisson de la viande, préparer la sauce. Commencer par ôter l’excédent de gras de la poêle, et y ajouter les figues grossièrement coupées. Ajouter le fond de gibier et le porto. Porter à ébullition puis laisser réduire de moitié à petit feu. Passer la sauce au tamis et réserver. À la dernière minute, réchauffer doucement la sauce et y ajouter la demi-crème. Servir avec la garniture de votre choix !