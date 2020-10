Croque-saison, c'est pas du flan

La recette

Préchauffer le four à 180°. Porter le lait à ébullition avec la crème, le beurre et la gousse de vanille. Couper le feu et réserver. Fouetter les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter la farine et la fécule et bien mélanger avant de verser le lait sur le mélange. Beurrer un plat allant au four (ou des moules individuels), verser la préparation dans le plat. Ajouter les grains de raisin. Cuire 45 minutes si vous avez choisi un grand plat, 25 minutes si vous avez opté pour des moules individuels.