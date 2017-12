C’est l’histoire de deux Irlandais et deux Anglais qui font de la musique...

On passe en revue la carrière de U2 cette semaine, du moins on ressort cinq albums de la formation irlandaise pour retracer, dans les grandes lignes sa carrière. U2 est sans conteste le groupe de rock le plus populaire de ces 4 dernières décennies. C’est le groupe qui détient le record de Grammy Awards remportés, 22 au total, le groupe aussi qui a signé la tournée la plus lucrative de l’histoire -le 360° tour entre 2009 et 2011.