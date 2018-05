On s’attaque à un monstre de la chanson cette semaine, un artiste qui a su traverser les décénnies sans jamais perdre de sa superbe, Sting ! L’Anglais s’est d’abord illustré avec The Police entre 1977 et 84. Sept années durant lesquelles le groupe a signé 5 albums et plusieurs succès intemporelle dont Roxanne, Message In A Bottle ou encore Every Breath You Take.

Cependant, on se focalise sur la carrière en solo de Sting, qui a commencé en 1985 avec l’album The Dream Of The Blue Turtles et qui s'étend jusqu'à la sortie de 44/876 le mois dernier.