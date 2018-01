Retour sur la carrière de N.E.R.D. cette semaine, groupe formé par le duo de producteur The Neptunes, donc Chad Hugo et Pharrell Williams. Le groupe a publié 4 albums entre 2002 et 2010 avant de disparaitre quelques peu des écrans radars, et de revenir en force en fin d’année dernière avec son 5e album studio No One Ever Really Dies