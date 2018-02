Musicien multi-récompensé, vendeur de plus d’une trentaine de millions d’albums en 15 ans, mais aussi acteur acclamé, et surtout l’un des showman parmi les plus brillants de sa génération… On revient cette semaine sur la carrière de Justin Timberlake ! On va s’intéresser plus spécifiquement à sa carrière musicale, et encore plus particulièrement à sa carrière solo, après son départ du boy band *NSYNC.