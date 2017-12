On ne fait pas dans la dentelle cette semaine, on s’attaque à l’un des plus grands artistes du 21e siècle, le plus grand vendeur de la décennie 2000 en tout cas, Eminem. Le rappeur originaire de Detroit culmine à plus de 170 millions d’albums vendus, 600 récompenses glânées dont 15 Grammy Awards.

On retrace sa carrière en l’espace de 5 albums, petit périple qui va nous mener jusqu’à Revival, son dernier en date sorti le 15 décembre.