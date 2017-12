Et si on allait voir un peu ailleurs ? Si on allait voir ce qu’il se passe en ce moment pour la scène bluegrass et country américaine ?

On s’envole cette semaine du côté de Nashville pour aller à la rencontre du chanteur Chris Stapleton. L’Américain a publié début décembre son 3e album solo, et se profile déjà comme l’une des nouvelles stars du genre. Ses deux premiers essais solitaires ayant remporté le titre d’album de l’année de la Country Music Association. Je vous propose un petit retour sur son début de carrière, en cinq étapes !