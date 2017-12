Accrochez-vous bien ça va partir dans tous les sens cette semaine ! On s’intéresse à l’une des artistes les plus éclectiques, les plus avant-gardistes de ces trois dernières décennie, l’une des plus grande voix de sa génération également, Björk !

L’Islandaise a publié le 24 novembre son 9e album solo, Utopia, l’occasion pour nous de revenir sur sa carrière en prenant cinq de ses albums comme témoin.