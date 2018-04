A la croisée des chemins entre le rock, le blues, le folk, le reggae, la soul ou encore le gospel, on se met sur la trace de Ben Harper cette semaine. Un chemin qui, vous l’aurez compris, a pris des directions diverses et multiples. Une carrière riche, marquée par de nombreuses collaborations.

Le musicien Californien a d’ailleurs partagé son dernier album avec Charlie Musselwhite, véritable virtuose de l’harmonica. Mais avant d’en arriver à cet opus, publié fin mars, on revient au début de la carrière du musicien, au début des années 90, et on ressort 5 albums des bacs !